В Азербайджане впервые провели операцию с роботом-ассистентом
Другие
- 25 сентября, 2025
- 11:28
Впервые в Азербайджане в Национальном онкологическом центре проведена лапароскопическая операция с робот-ассистентом.
Как сообщает Report со ссылкой на Минздрав, роботизированное оборудование китайской компании Kangduo было установлено в медицинском учреждении и успешно задействовано в хирургической практике.
Перед проведением операции врачи и медицинский персонал прошли специальное обучение под руководством специалистов, приглашенных из Китая и Казахстана. В Минздраве отметили, что использование роботизированных технологий открывает новые возможности для отечественной медицины и станет важным этапом ее дальнейшего развития.
