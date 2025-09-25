В Азербайджане впервые провели операцию с роботом-ассистентом

Впервые в Азербайджане в Национальном онкологическом центре проведена лапароскопическая операция с робот-ассистентом.

Как сообщает Report со ссылкой на Минздрав, роботизированное оборудование китайской компании Kangduo было установлено в медицинском учреждении и успешно задействовано в хирургической практике.

Перед проведением операции врачи и медицинский персонал прошли специальное обучение под руководством специалистов, приглашенных из Китая и Казахстана. В Минздраве отметили, что использование роботизированных технологий открывает новые возможности для отечественной медицины и станет важным этапом ее дальнейшего развития.