В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Процесс стартует с 11:00 записи в электронной форме через портал bq.edu.az.

Отметим, что прием детей на свободные места в дошкольные образовательные учреждения будет продолжаться в течение всего года.