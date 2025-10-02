В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения
Другие
- 02 октября, 2025
- 11:00
В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.
Процесс стартует с 11:00 записи в электронной форме через портал bq.edu.az.
Отметим, что прием детей на свободные места в дошкольные образовательные учреждения будет продолжаться в течение всего года.
Последние новости
11:31
III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтонуИндивидуальные
11:27
Рютте: Украина делится с НАТО своим опытом ведения войныДругие страны
11:27
Президент Румынии заявил о намерении провести переговоры с Пашиняном в КопенгагенеДругие страны
11:25
III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
11:22
МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школыВ регионе
11:19
Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменовИндивидуальные
11:16
Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООНВнешняя политика
11:11
Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежищаДругие страны
11:11