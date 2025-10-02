Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Другие
    • 02 октября, 2025
    • 11:00
    В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения

    В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

    Процесс стартует с 11:00 записи в электронной форме через портал bq.edu.az.

    Отметим, что прием детей на свободные места в дошкольные образовательные учреждения будет продолжаться в течение всего года.

    Bağçalara növbəyə yazılma prosesi başlayır

