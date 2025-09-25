В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформацией

Агентство по развитию медиа (МЕДИА), Фонд молодежи Азербайджанской Республики и Общественное объединение "Региональное развитие" запускают совместный проект "Национальная пресса 150 - Молодежь и медиаграмотность в цифровую эпоху" в рамках программы волонтерства.

Как сообщили Report в МЕДИА, проект охватит период с сентября по декабрь. В его рамках будут организованы тренинги, практические и интерактивные сессии по истории прессы и новым медиа, а также на тему медиаграмотности. В мероприятиях примут участие более 500 молодых людей из свыше 10 регионов страны.

Цель проекта - повысить знания молодежи в сфере современных медиа и коммуникации, развить навыки медиаграмотности, а также укрепить просвещение и солидарность в борьбе с дезинформацией. Особое внимание уделяется молодежи, активно использующей социальные сети и наиболее подверженной воздействию вредной информации.

По завершении проекта в декабре состоится итоговое мероприятие с участием более 100 молодых людей из Баку и регионов.