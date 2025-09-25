Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформацией

    Другие
    • 25 сентября, 2025
    • 15:33
    В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформацией

    Агентство по развитию медиа (МЕДИА), Фонд молодежи Азербайджанской Республики и Общественное объединение "Региональное развитие" запускают совместный проект "Национальная пресса 150 - Молодежь и медиаграмотность в цифровую эпоху" в рамках программы волонтерства.

    Как сообщили Report в МЕДИА, проект охватит период с сентября по декабрь. В его рамках будут организованы тренинги, практические и интерактивные сессии по истории прессы и новым медиа, а также на тему медиаграмотности. В мероприятиях примут участие более 500 молодых людей из свыше 10 регионов страны.

    Цель проекта - повысить знания молодежи в сфере современных медиа и коммуникации, развить навыки медиаграмотности, а также укрепить просвещение и солидарность в борьбе с дезинформацией. Особое внимание уделяется молодежи, активно использующей социальные сети и наиболее подверженной воздействию вредной информации.

    По завершении проекта в декабре состоится итоговое мероприятие с участием более 100 молодых людей из Баку и регионов.

    медиаграмотность Агентство по развитию медиа молодежь просвещение проект
    Media savadlılığı ilə bağlı layihənin icrasına başlanılır

    Последние новости

    15:53

    Ниджат Аскеров: Азербайджан превращается из транзитного пункта в логистический центр

    Инфраструктура
    15:49

    ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAF

    Энергетика
    15:47

    G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октября

    Другие страны
    15:46

    Экс-замминистра обороны Армении: Мы подвергали азербайджанцев террору

    Происшествия
    15:43

    Азербайджан лидирует по запасам газа в Каспийском море

    Энергетика
    15:35

    Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажу

    Футбол
    15:33

    В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформацией

    Другие
    15:28

    Ежегодный доклад омбудсмена будет рассматриваться на пленарном заседании Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    15:19

    Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей