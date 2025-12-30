Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 30 декабря, 2025
    • 16:21
    В Азербайджане создан новый орган по мониторингу государственных предприятий

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Министерства финансов.

    Как сообщает Report, согласно указу главы государства, при Министерстве финансов создано Агентство по мониторингу государственных предприятий. Также утверждено положение нового агентства.

    В соответствии с документом, новое агентство будет осуществлять мониторинг проектов и прогнозов годовых и среднесрочных бюджетов, а также контроль за исполнением годовых смет доходов и расходов юридических лиц, находящихся в государственной собственности, компаний, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также публичных юридических лиц, созданных от имени государства.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Агентство по мониторингу государственных предприятий Минфин Азербайджана
    Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi yaradılıb
    Azerbaijan establishes new body to monitor state-owned enterprises

