SOCAR: В Азербайджане предстоит большая работа в сфере развития геотермальных источников

В Азербайджане планируется активнее развивать выработку электроэнергии за счет геотермальных источников.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF"25).

По его словам, освоение возможностей в области наземной ветроэнергетики и солнечной энергетики уже активно продолжается, но здесь все еще множество возможностей для потенциальных инвестиций и проектов.

"Стратегическое расположение Азербайджана позволяет нам служить проводником для передачи зеленой энергии из Центральной Азии в Турцию и Европу. Мы только прикоснулись к поверхности, а возможностей впереди еще очень много. Например, мы начинаем рассматривать развитие офшора. Морская ветроэнергетика уже развивается. Солнечная - в процессе развития. А офшор пока не был задействован, хотя обладает огромным потенциалом - приблизительно 157 гигаватт", - сказал А. Исаев.

Вице-президент отметил, что геотермальная энергия также пока не использовалась.

"Мы начали взаимодействовать с некоторыми нашими партнерами. И в дальнейшем будет сделано гораздо больше в сфере выработки электроэнергии геотермальными источниками, а также электричества для отопления. Там тоже огромный потенциал. Давайте поговорим о гидроаккумулирующих электростанциях. Здесь также открываются большие перспективы, особенно на освобожденных территориях, очень много возможностей", - добавил А. Исаев.