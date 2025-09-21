Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В Азербайджане наблюдается сильный ветер, высота волн в море достигла 4,2 м

    Другие
    • 21 сентября, 2025
    • 10:39
    В Азербайджане наблюдается сильный ветер, высота волн в море достигла 4,2 м

    Национальная служба гидрометеорологии при Минэкологии Азербайджана распространила информацию о фактической погоде на территории республики.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, к 10:00 воскресенья в стране наблюдалась нестабильная, дождливая и ветреная погода.

    Согласно информации, в Астаре выпало 91 мм осадков, в Шамахы - 55, в Гобустане - 34, в Лянкяране и Шеки - 26, в Габале - 24, в Шахдаге и Исмаиллы - 23, в Дашкесане - 19, в Грызе, Агстафе, Гахе (Сарыбаш) - 18, в Алтыагадже - 16, в Огузе и Халтане - 15, в Гусаре (Лаза) - 14, в Хыналыге - 13, в Губе - 8, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Хачмазе, Тертере, Гёйчае, Загатале, Мингячевире, Бейлагане, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Барде, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Лерике, Шабране, Товузе, Балакене, Гядабейе, Шахбузе, Ширване, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - до 7 мм.

    Местами наблюдался северо-западный ветер. Порывы ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигали 25 м/с, в Нафталане и Алтыагадже - 22, в Мингячевире и Гяндже - 20, в Джульфе, Сабирабаде - до 17, в Шабране - до 16 м/с.

    Высота волн в Каспийском море достигала 4,2 метра.

    В селе Кичик Эмили Габалинского района 20 сентября примерно в 20:15 выпал град диаметром 8-10 мм, в Исмаиллинском районе к 21:35 - град диаметром 2-3 мм.

    В Грызе, Лерике, Гёйчае наблюдался туман, дальность видимости снизилась до 500 метров.

    фактическая погода сильный ветер национальная служба гидрометеорологии
    FAKTİKİ HAVA: Güclü külək əsir, dənizdə dalğanın hündürlüyü 4.2 metrə çatıb

    Последние новости

    10:55

    Китайский гиперкар стал самым быстрым дорожным автомобилем в мире

    Это интересно
    10:54
    Фото

    В организации Гран-при Азербайджана "Формулы 1" принимают участие 2 тыс. волонетров

    Формула 1
    10:48

    Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС

    Футбол
    10:39

    В Азербайджане наблюдается сильный ветер, высота волн в море достигла 4,2 м

    Другие
    10:31

    Пилоты "Формулы 2" получили штрафные баллы на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    10:21

    Чемпионат мира: Азербайджанский борец греко-римского выйдет на финальный поединок

    Индивидуальные
    10:02

    Пашинян: На встрече в Вашингтоне мы реализовали мечту армянского народа о мире

    В регионе
    09:51
    Фото

    В Исмаиллы сильный ветер повалил дерево на объект общепита

    Происшествия
    09:47

    "Формула 1": В квалификации Гран-при Азербайджана зафиксирован рекорд

    Формула 1
    Лента новостей