    В Азербайджане число трудовых договоров в ненефтяном частном секторе превысило 1 млн

    • 05 сентября, 2025
    • 14:44
    В Азербайджане число трудовых договоров в ненефтяном частном секторе превысило 1 млн

    В Азербайджане количество трудовых договоров в ненефтяном частном секторе превысило 1 миллион.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

    Министр отметил, что с начала 2019 года по настоящее время число трудовых договоров в этом секторе увеличилось примерно на 470 тыс. или на 87%. Около 55% всех трудовых договоров приходится на долю этого сектора.

    По словам Джаббарова, в достижении этих результатов, наряду с экономическим развитием и созданием новых рабочих мест, решающую роль сыграли налоговые реформы.

