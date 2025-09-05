В Азербайджане число трудовых договоров в ненефтяном частном секторе превысило 1 млн

В Азербайджане количество трудовых договоров в ненефтяном частном секторе превысило 1 миллион.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что с начала 2019 года по настоящее время число трудовых договоров в этом секторе увеличилось примерно на 470 тыс. или на 87%. Около 55% всех трудовых договоров приходится на долю этого сектора.

По словам Джаббарова, в достижении этих результатов, наряду с экономическим развитием и созданием новых рабочих мест, решающую роль сыграли налоговые реформы.