В Азербайджане число трудовых договоров в ненефтяном частном секторе превысило 1 млн
Другие
- 05 сентября, 2025
- 14:44
В Азербайджане количество трудовых договоров в ненефтяном частном секторе превысило 1 миллион.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
Министр отметил, что с начала 2019 года по настоящее время число трудовых договоров в этом секторе увеличилось примерно на 470 тыс. или на 87%. Около 55% всех трудовых договоров приходится на долю этого сектора.
По словам Джаббарова, в достижении этих результатов, наряду с экономическим развитием и созданием новых рабочих мест, решающую роль сыграли налоговые реформы.
