    В Азербайджане число неисламских религиозных общин достигло 39

    13 ноября, 2025
    14:21
    В Азербайджане число неисламских религиозных общин достигло 39

    В Азербайджане число неисламских религиозных общин достигло 39.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов на церемонии открытия бакинского офиса американской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

    По его словам, до сегодняшнего дня в Азербайджане действовало 38 неисламских религиозных общин: "С регистрацией бакинского офиса американской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней это число достигло 39".

    Исмаилов отметил, что в Азербайджане существует исторически сложившаяся мультикультурная среда. "Сегодняшнее событие говорит о том, что государство создает все условия для деятельности религиозных общин. Оно и впредь будет оказывать религиозным общинам необходимую поддержку", - добавил он.

    Azərbaycanda qeyri-islam dini icmalarının sayı 39-a çatıb
    Number of non-Islamic religious communities in Azerbaijan reaches 39

