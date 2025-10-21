Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Астане проходит церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

    • 21 октября, 2025
    • 10:06
    В Астане проходит церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

    21 октября в Президентском дворце "Акорда" в столице Казахстана Астане проходит церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, в Президентском дворце "Акорда" в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Члены казахстанской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - президенту Касым-Жомарту Токаеву.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана.

    Президенты обошли строй почетного караула.

    Главы государств сделали совместное фото.

