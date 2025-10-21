В Астане проходит церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева
Другие
- 21 октября, 2025
- 10:06
21 октября в Президентском дворце "Акорда" в столице Казахстана Астане проходит церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в Президентском дворце "Акорда" в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Члены казахстанской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Главы государств сделали совместное фото.
В Астане проходит церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева
Последние новости
10:44
Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисеВ регионе
10:36
Фото
Представители 21 страны примут участие в юбилее НАНАНаука и образование
10:30
В Новой Зеландии более 10 тыс. домов остались без света из-за штормаДругие страны
10:25
В Гяндже проходит конференция о роли религиозных деятелей в инклюзивном обществеРелигия
10:23
Мэр Гюмри арестован на два месяцаВ регионе
10:20
Цена золота снизилась под влиянием нескольких факторовФинансы
10:19
Фото
Эмин Амруллаев встретился с азербайджанскими студентами в СШАНаука и образование
10:18
МВФ: Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2026 году достигнут $11,9 млрдФинансы
10:10