В Агджабеди мать скончалась при родах, ребенка удалось спасти
Другие
- 11 сентября, 2025
- 10:16
В Агджабединском районе женщина скончалась при родах.
По информации карабахского бюро Report, жительница села Авшар Шаргия Гасымова (2005 г.р.) скончалась при родах, родившегося мальчика удалось спасти.
По факту ведется расследование.
