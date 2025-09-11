Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В Агджабеди мать скончалась при родах, ребенка удалось спасти

    Другие
    • 11 сентября, 2025
    • 10:16
    В Агджабединском районе женщина скончалась при родах.

    По информации карабахского бюро Report, жительница села Авшар Шаргия Гасымова (2005 г.р.) скончалась при родах, родившегося мальчика удалось спасти.

    По факту ведется расследование.

    Ağcabədidə ana doğuş zamanı ölüb, körpəsi xilas edilib

