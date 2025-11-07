Узбекистан намерен построить с SOCAR НПЗ в случае обнаружения запасов нефти в Устюртском регионе

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    • 07 ноября, 2025
    • 10:30
    Узбекистан планирует осуществить строительство нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в случае обнаружения запасов нефти на инвестиционных блоках Устюртского региона в рамках подписанного с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) контракта.

    Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

    "Специалисты, и в первую очередь специалисты SOCAR, прогнозируют хорошие показатели по нефти. В случае подтверждения прогнозов мы параллельно начнем работу по строительству нефтеперерабатывающего завода", - сказал министр.

    Он добавил, что для реализации подписанного с SOCAR летом 2025 года Соглашения о разделе продукции (СРП) о геологоразведке и последующей добыче в Устюртском регионе уже создан оператор.

    "Это одно из наиболее перспективных направлений в регионе, где ранее добывался в основном газ. После изучения всех имеющихся материалов SOCAR проявила интерес к разведке нефтяных запасов. В рамках подписанного СРП уже создан оператор. Сейчас оператор приступил к проведению всех необходимых контрактных переговоров", - сообщил он.

    Министр добавил, что сейсмические работы в рамках проекта планируется начать до конца текущего года.

    "Перед нами стоит амбициозная задача - ускорить начало работ. Мы планируем уже до конца текущего года приступить к началу выполнения физических работ по проведению сейсморазведки объемом более 3000 погонных километров. По результатам этих работ планируем пробурить первую скважину", - сказал он.

    Мирзамахмудов добавил, что в рамках СРП на первые три года запланированы сейсморазведка, бурение и получение начальных результатов. На выход к первой добыче, с учетом строительства необходимой инфраструктуры, потребуется от трех до пяти лет.

    "Бурение непосредственно на этих участках не осуществлялось, но проводилось на соседних территориях. SOCAR приняла решение участвовать в проекте после изучения исторических данных, которые мы предоставили. Технологии значительно продвинулись: если в 70-х годах в Устюртском регионе не ожидалось крупных открытий, то современные методы интерпретации показали высокий потенциал. Это подтверждается результатами исследований и других аналитических компаний".

