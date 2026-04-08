Утвержден состав Коллегии Госагентства по антимонопольному контролю
- 08 апреля, 2026
- 14:26
Утвержден состав коллегии Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно документу, председателем коллегии является глава агентства, а ее членами - первый заместитель и заместители председателя, руководитель аппарата, а также начальники управлений по праву, контролю за недобросовестной конкуренцией и рекламным законодательством, стандартизации, техническому регулированию и сертификации, контролю за потребительским рынком и государственному надзору за естественными монополиями.
