Урсула фон дер Ляйен: Новые технологии помогут укрепить сотрудничество НАТО и ЕС
Другие
- 14 февраля, 2026
- 13:33
Новые технологии, такие как искусственный интеллект и программное обеспечение, могут способствовать обеспечению совместимости между государствами-членами, НАТО и Европейским союзом.
Как передает Report, об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Новость дополняется
