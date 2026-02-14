Урсула фон дер Ляйен: Новые технологии помогут укрепить сотрудничество НАТО и ЕС

Новые технологии, такие как искусственный интеллект и программное обеспечение, могут способствовать обеспечению совместимости между государствами-членами, НАТО и Европейским союзом.

Как передает Report, об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новость дополняется