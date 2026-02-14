Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Урсула фон дер Ляйен: Новые технологии помогут укрепить сотрудничество НАТО и ЕС

    14 февраля, 2026
    13:33
    Урсула фон дер Ляйен: Новые технологии помогут укрепить сотрудничество НАТО и ЕС

    Новые технологии, такие как искусственный интеллект и программное обеспечение, могут способствовать обеспечению совместимости между государствами-членами, НАТО и Европейским союзом.

    Как передает Report, об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Новость дополняется

