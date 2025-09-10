Урсула фон дер Ляйен: ЕС выделит 6 млрд евро на производство беспилотников в Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз выделит 6 млрд евро на организацию производства беспилотников в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом фон дер Ляйен заявила в среду, выступая в Страсбурге с ежегодным обращением к Европарламенту.

"Я могу объявить, что Европа выделит 6 млрд евро из кредита ERA и вступит в альянс беспилотников с Украиной. Украина изобретательна. Теперь ей нужны масштабы (производства беспилотников - ред)", - сказала она.

Она добавила, что ЕС в настоящее время работает над новым санкционным пакетом против РФ.

"Сейчас мы работаем над 19-м пакетом в координации с партнерами. Мы особое внимание уделяем ускорению отказа от российских ископаемых топлив. Мы обращаем внимание на "теневой" флот и третьи страны (помогающие РФ обойти санкции - ред.)", - подчеркнула президент ЕК.