Урсула фон дер Ляйен: ЕС решительно ответит на атаки на критическую инфраструктуру

Критическая инфраструктура ЕС находится под серьезной угрозой, и Европа намерена твердо и решительно на нее ответить.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Только что обсудила инцидент с дронами вблизи аэропорта Копенгагена с премьер-министром Дании Метте Фредериксен", – написала она.

По ее словам, речь не только об аэропортах, но и энергетических, телекоммуникационных и других стратегических объектах. Несмотря на то, что факты еще устанавливаются, очевидно, что это модель систематических "проверок" границ. Подобные инциденты фиксируются по всему периметру ЕС с нарастающей частотой, отметила глава ЕК.

"В ближайшее время будут разработаны дополнительные меры по защите воздушного пространства над особо важными объектами и усилен контроль за незаконным использованием дронов", - подчеркнула она.