    Урсула фон дер Ляйен: ЕС решительно ответит на атаки на критическую инфраструктуру

    • 23 сентября, 2025
    • 18:05
    Критическая инфраструктура ЕС находится под серьезной угрозой, и Европа намерена твердо и решительно на нее ответить.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    "Только что обсудила инцидент с дронами вблизи аэропорта Копенгагена с премьер-министром Дании Метте Фредериксен", – написала она.

    По ее словам, речь не только об аэропортах, но и энергетических, телекоммуникационных и других стратегических объектах. Несмотря на то, что факты еще устанавливаются, очевидно, что это модель систематических "проверок" границ. Подобные инциденты фиксируются по всему периметру ЕС с нарастающей частотой, отметила глава ЕК.

    "В ближайшее время будут разработаны дополнительные меры по защите воздушного пространства над особо важными объектами и усилен контроль за незаконным использованием дронов", - подчеркнула она.

    Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Метте Фредериксен

