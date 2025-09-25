Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Университет Восточного Лондона может открыть филиал в Баку

    Другие
    • 25 сентября, 2025
    • 12:12
    Университет Восточного Лондона может открыть филиал в Баку

    Университет Восточного Лондона (University of East London, UEL) рассматривает возможность открытия филиала в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил член Палаты лордов и ректор университета лорд Аамер Шарфраз (Lord Aamer Sarfraz).

    "Приятно видеть растущий интерес азербайджанских студентов к обучению в Великобритании. С этого года я являюсь ректором Университета Восточного Лондона – крупного учебного заведения, где обучаются 40 тысяч студентов. Мы хотели бы открыть кампус в Азербайджане", - отметил лорд.

    Он подчеркнул важность укрепления сотрудничества и установления партнерских отношений между учебными заведениями двух стран.

