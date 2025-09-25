Университет Восточного Лондона может открыть филиал в Баку

Университет Восточного Лондона (University of East London, UEL) рассматривает возможность открытия филиала в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил член Палаты лордов и ректор университета лорд Аамер Шарфраз (Lord Aamer Sarfraz).

"Приятно видеть растущий интерес азербайджанских студентов к обучению в Великобритании. С этого года я являюсь ректором Университета Восточного Лондона – крупного учебного заведения, где обучаются 40 тысяч студентов. Мы хотели бы открыть кампус в Азербайджане", - отметил лорд.

Он подчеркнул важность укрепления сотрудничества и установления партнерских отношений между учебными заведениями двух стран.