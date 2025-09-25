Университет Восточного Лондона может открыть филиал в Баку
Другие
- 25 сентября, 2025
- 12:12
Университет Восточного Лондона (University of East London, UEL) рассматривает возможность открытия филиала в Баку.
Как сообщает Report, об этом заявил член Палаты лордов и ректор университета лорд Аамер Шарфраз (Lord Aamer Sarfraz).
"Приятно видеть растущий интерес азербайджанских студентов к обучению в Великобритании. С этого года я являюсь ректором Университета Восточного Лондона – крупного учебного заведения, где обучаются 40 тысяч студентов. Мы хотели бы открыть кампус в Азербайджане", - отметил лорд.
Он подчеркнул важность укрепления сотрудничества и установления партнерских отношений между учебными заведениями двух стран.
Последние новости
12:46
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, порывистый ветерЭкология
12:45
Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции бакинского метроИнфраструктура
12:44
Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в АзербайджанеЭнергетика
12:44
SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергииЭнергетика
12:40
В Азербайджане крупнейшая солнечная станция СНГ близка к рекордному показателю выработкиЭнергетика
12:32
Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метроИнфраструктура
12:29
Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в КишиневДругие страны
12:26
Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактамЭнергетика
12:25