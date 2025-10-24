Участник клуба ETIC: Мировые СМИ десятилетиями предвзято освещали Азербайджан

На протяжении тридцати лет мировые СМИ демонстрировали одностороннее и предвзятое представление об Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил участник клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) Коля Спори на пресс-конференции, посвященной итогам поездки по Карабаху.

По его словам, иностранные издания долгое время замалчивали правду о конфликте в регионе.

"Мы посетили Агдам и Карабахский университет - это стало отправной точкой для новых инициатив, направленных на развитие этих территорий", - отметил он.

Спори также добавил, что у него и его коллег есть ряд проектов, которые они намерены реализовать в Карабахе.

Напомним, группа международных путешественников из клуба ETIC ранее совершила двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам – Ханкенди – Лачын – Шуша – Физули.