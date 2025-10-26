У побережья Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие
26 октября, 2025
21:58
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов индонезийского острова Тимор.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 129 км к северу от города Купанг, где проживают примерно 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 84 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
