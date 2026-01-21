Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    У берегов Республики Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у восточного побережья принадлежащего Вануату острова Пентекост в Тихом океане.

    Как передает Report, jб этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

    Эпицентр стихии находился в 5 км к востоку от побережья острова, на котором проживают около 17 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

