У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у побережья Филиппин.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 66 км к юго-востоку от города Мати (остров Минданао) с населением около 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 72 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось о том, что из-за нового тропического циклона "Вербена" на Филиппинах пострадало уже почти 47 тыс. человек.