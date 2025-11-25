У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие
- 25 ноября, 2025
- 15:24
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у побережья Филиппин.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 66 км к юго-востоку от города Мати (остров Минданао) с населением около 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 72 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось о том, что из-за нового тропического циклона "Вербена" на Филиппинах пострадало уже почти 47 тыс. человек.
Последние новости
15:24
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие
15:12
Бюро обязательного страхования Азербайджана будет представлено в IRCФинансы
15:11
Посол: Проблему насилия в отношении женщин можно решить только совместными усилиямиДругие страны
14:56
SOCAR в 2026 году начнет крупнейшие в своей истории сейсмические исследованияЭнергетика
14:47
КТК приостановил грузовые операции после атаки БПЛА по НовороссийскуДругие страны
14:41
Фото
Вернувшимся в село Ханюрду 11 семьям вручены ключи от домовВнутренняя политика
14:37
СМИ: ВСУ повредили нефтяной терминал РФ в НовороссийскеДругие страны
14:32
Il Meridiano Sport: "Карабах" — это команда, которая приучила всех к сюрпризамФутбол
14:28
Фото