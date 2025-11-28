Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Другие
    28 ноября, 2025
    • 11:51
    Ферхат Пиринччи: Сотрудничество в борьбе с дезинформацией между странами ОТГ стало необходимостью

    Сотрудничество между странами Организации тюркских государств (ОТГ) в сфере борьбы с дезинформацией стало необходимостью.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Ферхат Пиринччи на 7-й встрече министров и высокопоставленных должностных лиц ОТГ, ответственных за медиа и информацию.

    По его словам, встреча является стратегическим шагом для усиления сотрудничества в медиасфере. Он отметил, что взаимодействие в области коммуникаций влияет на все направления сотрудничества стран.

    "Поэтому сотрудничество в области борьбы с дезинформацией стало необходимостью. В 2026 году мы продолжим выдвигать предложения в рамках Плана действий. Турция всегда готова делиться своим опытом в сфере медиа", - подчеркнул Пиринччи.

