Ферхат Пиринччи: Сотрудничество в борьбе с дезинформацией между странами ОТГ стало необходимостью

Сотрудничество между странами Организации тюркских государств (ОТГ) в сфере борьбы с дезинформацией стало необходимостью.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Ферхат Пиринччи на 7-й встрече министров и высокопоставленных должностных лиц ОТГ, ответственных за медиа и информацию.

По его словам, встреча является стратегическим шагом для усиления сотрудничества в медиасфере. Он отметил, что взаимодействие в области коммуникаций влияет на все направления сотрудничества стран.

"Поэтому сотрудничество в области борьбы с дезинформацией стало необходимостью. В 2026 году мы продолжим выдвигать предложения в рамках Плана действий. Турция всегда готова делиться своим опытом в сфере медиа", - подчеркнул Пиринччи.