Турецкая футбольная федерация установила личности участников спортивных ставок

Турецкая футбольная федерация (TFF) в рамках расследования по делу о спортивных ставках направила в Дисциплинарный совет профессионального футбола (PFDK) список имен 1 024 игроков, которые будут вызваны на допрос.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Раскрыты имена некоторых футболистов Турецкой Суперлиги, чьи имена фигурируют в списке. Среди них Керем Каяарасы ("Антальяспор"), Эрсин Дестаноглу и Неджип Уйсал (оба футболисты "Бешикташа"), Энес Кескин, Юсуф Оздемир, Бедирхан Озйурт, Иззет Челик (все четверо выступают за "Аланьяспор"), Эфе Доган и Фуркан Орак (оба из "Ризеспор"), Эрен Элмалы, Метехан Балтаджи (оба из "Галатасарая"), Назым Сангаре ("Газиантеп"), Мухаммет Таха Гюнеш ("Газиантеп"), Иззет Фуркан Малак, Угур Каан Йылдыз ("Гёзтепе"), Эге Албайрак и Али Эмре Янар ("Касымпаша"), Джелил Юксель ("Самсунспор"), Абдулсамет Бурак и Беркан Аслан ("Кайсериспор"), Боран Башкан и Салих Малкочоглу ("Трабзонспор"), Адил Демирбаг и Алессане Ндао ("Коньяспор") и другие.