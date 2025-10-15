Турал Гаджилы: Товарооборот Азербайджана и Беларуси превысил $270 млн

Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью за январь-август 2025 года составил почти $274 млн.

Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы, выступая на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме.

По его словам, последовательная реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой на 2024-2025 годы, утвержденной на 14-м заседании совместной межправительственной комиссии в июне прошлого года, способствует активному развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

"Экспорт Азербайджана в Беларусь вырос на 77% и достиг $52 млн, – отметил Гаджилы.

Гаджилы подчеркнул, что Азербайджан готов оказывать всестороннюю поддержку всем заинтересованным сторонам, чтобы усилить бизнес-кооперацию между Беларусью и Азербайджаном.

"На 1 сентября в Азербайджане зарегистрировано 127 белорусских компаний, действующих в сфере промышленности, торговли, строительства, транспорта и услуг, из которых 85 ведут активную деятельность", - отметил он.

Представитель AZPROMO отметил, что до 80% парка тракторов в Азербайджане составляют машины белорусского производства.

По его словам, Азербайджан продолжит предпринимать необходимые шаги для повышения инвестиционной привлекательности и расширения взаимодействия с белорусскими партнерами.