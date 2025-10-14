Транспортная забастовка в Бельгии: Это только начало

Сегодня с утра Брюссель столкнулся с настоящим транспортным коллапсом. Больше всего от этого пострадали авиапассажиры, однако и наземный, и подземный транспорт работал с серьезными задержками - результат общенациональной забастовки работников общественного транспорта.

Как сообщает европейское бюро Report, поезда и метро следовали с опозданиями, то же касалось автобусов и трамваев.

Крупнейший международный аэропорт столицы "Завентем" (Zaventem) отменил почти все рейсы из-за невозможности обеспечить обслуживание вылетов и прилетов. В аналогичной ситуации оказался и второй по величине аэропорт бельгийской столицы "Шарлеруа" (Charleroi), базовый для авиакомпаний Ryanair и других лоукостеров.

Забастовку и марш протеста организовали профсоюзы, к призыву которых мгновенно откликнулись работники всех видов общественного транспорта. К месту сбора на Северном вокзале прибыли не только транспортники Брюсселя – к ним присоединились коллеги из регионов, чтобы пройти маршем до Южного вокзала, самого крупного в стране.

Шествие не было организованным: люди двигались небольшими группами, иногда по двое-трое, разными улицами. Многие пользовались навигаторами на телефонах, чтобы не сбиться с маршрута.

Полиция не вмешивалась, лишь регулировала движение на перекрестках, стараясь предотвратить заторы. Участники акции были одеты в жилеты или куртки синих, зеленых и красных цветов, зачастую с логотипами своих компаний.

Как рассказала Report участница, прибывшая с севера страны, основное требование бастующих – обратить внимание правительства на проблемы работников транспорта и заставить его "действовать разумно". "Мы хотим, чтобы правительство подходило к решению вопросов взвешенно. Это касается оплаты труда, рабочих часов, пенсий, социальных пособий", - сказала Элен.

Другой участник отметил, что повышение пенсионного возраста до 67 лет несправедливо и лишь перекладывает бремя государственных проблем на граждан. "Если ты родился до 1962 года, можешь выйти на пенсию в 65 лет. Но тем, кто родился позже, придется работать до 67. Разве это справедливо?" - возмутился он.

Символом забастовки стал кактус. Один из участников объяснил: "Правительство, как кактус, вытягивает из людей все соки".

Сотрудник транспортного концерна Микаэль Дюльгер, по происхождению турок, заявил, что правительство стремится снизить зарплаты и пенсии, при этом налоги растут. Он показал документы, добавив: "Посмотрите, сколько я заплатил в прошлом году - и сколько должен заплатить уже в этом".

На куртке одного из протестующих была надпись: "Это только начало". Эти слова стали лейтмотивом забастовки - участники выразили намерение продолжать протесты, пока их требования не будут услышаны.