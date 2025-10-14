Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Транспортная забастовка в Бельгии: Это только начало

    Другие
    • 14 октября, 2025
    • 17:12
    Транспортная забастовка в Бельгии: Это только начало

    Сегодня с утра Брюссель столкнулся с настоящим транспортным коллапсом. Больше всего от этого пострадали авиапассажиры, однако и наземный, и подземный транспорт работал с серьезными задержками - результат общенациональной забастовки работников общественного транспорта.

    Как сообщает европейское бюро Report, поезда и метро следовали с опозданиями, то же касалось автобусов и трамваев.

    Крупнейший международный аэропорт столицы "Завентем" (Zaventem) отменил почти все рейсы из-за невозможности обеспечить обслуживание вылетов и прилетов. В аналогичной ситуации оказался и второй по величине аэропорт бельгийской столицы "Шарлеруа" (Charleroi), базовый для авиакомпаний Ryanair и других лоукостеров.

    Забастовку и марш протеста организовали профсоюзы, к призыву которых мгновенно откликнулись работники всех видов общественного транспорта. К месту сбора на Северном вокзале прибыли не только транспортники Брюсселя – к ним присоединились коллеги из регионов, чтобы пройти маршем до Южного вокзала, самого крупного в стране.

    Шествие не было организованным: люди двигались небольшими группами, иногда по двое-трое, разными улицами. Многие пользовались навигаторами на телефонах, чтобы не сбиться с маршрута.

    Полиция не вмешивалась, лишь регулировала движение на перекрестках, стараясь предотвратить заторы. Участники акции были одеты в жилеты или куртки синих, зеленых и красных цветов, зачастую с логотипами своих компаний.

    Как рассказала Report участница, прибывшая с севера страны, основное требование бастующих – обратить внимание правительства на проблемы работников транспорта и заставить его "действовать разумно". "Мы хотим, чтобы правительство подходило к решению вопросов взвешенно. Это касается оплаты труда, рабочих часов, пенсий, социальных пособий", - сказала Элен.

    Другой участник отметил, что повышение пенсионного возраста до 67 лет несправедливо и лишь перекладывает бремя государственных проблем на граждан. "Если ты родился до 1962 года, можешь выйти на пенсию в 65 лет. Но тем, кто родился позже, придется работать до 67. Разве это справедливо?" - возмутился он.

    Символом забастовки стал кактус. Один из участников объяснил: "Правительство, как кактус, вытягивает из людей все соки".

    Сотрудник транспортного концерна Микаэль Дюльгер, по происхождению турок, заявил, что правительство стремится снизить зарплаты и пенсии, при этом налоги растут. Он показал документы, добавив: "Посмотрите, сколько я заплатил в прошлом году - и сколько должен заплатить уже в этом".

    На куртке одного из протестующих была надпись: "Это только начало". Эти слова стали лейтмотивом забастовки - участники выразили намерение продолжать протесты, пока их требования не будут услышаны.

    Бельгия забастовка транспортный коллапс профсоюзы Брюссель

    Последние новости

    17:12

    Транспортная забастовка в Бельгии: Это только начало

    Другие
    17:12
    Фото

    Гафарова и Куртулмуш посетили мавзолей Мухаммада Икбала и мечеть Бадшахи в Пакистане

    Внешняя политика
    16:55

    Два гражданина Франции приговорены в Иране к десяткам лет тюрьмы за шпионаж

    В регионе
    16:48

    В промпарки в Карабахе и Восточном Зангезуре вложено свыше 200 млн манатов

    Промышленность
    16:40

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%

    Энергетика
    16:40

    Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

    ИКТ
    16:39

    В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человек

    Другие страны
    16:34

    В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

    Промышленность
    16:28

    В Бангладеш погибло девять человек при пожаре на швейной фабрике

    Другие страны
    Лента новостей