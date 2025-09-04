Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира
Другие
- 04 сентября, 2025
- 09:28
Президент США Дональд Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира.
Как сообщает Report, в интервью CBS News американский лидер подчеркнул, что "просто хочет спасать жизни".
"Все, что я могу сделать, это потушить войны. <...> Я не ищу внимания. Я просто хочу спасать жизни", - сказал Трамп.
