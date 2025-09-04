Президент США Дональд Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Report, в интервью CBS News американский лидер подчеркнул, что "просто хочет спасать жизни".

"Все, что я могу сделать, это потушить войны. <...> Я не ищу внимания. Я просто хочу спасать жизни", - сказал Трамп.