    Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира

    • 04 сентября, 2025
    • 09:28
    Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира.

    Как сообщает Report, в интервью CBS News американский лидер подчеркнул, что "просто хочет спасать жизни".

    "Все, что я могу сделать, это потушить войны. <...> Я не ищу внимания. Я просто хочу спасать жизни", - сказал Трамп.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Tramp Nobel Sülh mükafatına iddia etmədiyini bildirib
    Английская версия Английская версия
    Trump says he is not seeking Nobel Peace Prize

    Лента новостей