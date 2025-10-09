Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Дональд Трамп: Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана

    Другие
    • 09 октября, 2025
    • 02:56
    Дональд Трамп: Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана

    Я с большой гордостью объявляю о том, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу нашего мирного плана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

    "Это означает, что все заложники будут освобождены в ближайшее время, а Израиль отведет войска до согласованной линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру. Всем сторонам будет обеспечено справедливое отношение! Сегодня великий день для арабского и мусульманского мира, для Израиля, для всех соседних народов и для Соединенных Штатов Америки. Мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции за работу, благодаря которой произошло это историческое и беспрецедентное событие", - написал Трамп.

    Дональд Трамп Израиль ХАМАС сделка
    İsrail və HƏMAS sülh planının birinci mərhələsinə dair razılaşma imzalayıb

    Последние новости

    03:15

    ХАМАС подтвердил достижение соглашения о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    03:06

    Нетаньяху выразил надежду на возвращение всех заложников из анклава

    Другие страны
    02:59

    Трамп 10 октября пройдет медосмотр

    Другие страны
    02:56

    Дональд Трамп: Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана

    Другие
    02:25

    ООН намерена сократить число миротворцев на четверть

    Другие страны
    01:47

    СМИ: Движение ХАМАС согласилось освободить всех заложников

    Другие страны
    01:18

    Трамп: Власти США примут меры против тех, кто финансирует движение "Антифа"

    Другие страны
    00:48

    Тофиг Мусаев: Азербайджан расследует зверства, совершенные в ходе конфликта, в соответствии с международным правом

    Внешняя политика
    00:46

    Шейнбаум: США не уведомляли Мексику о пересмотре торгового договора USMCA

    Другие страны
    Лента новостей