Дональд Трамп: Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана
Другие
- 09 октября, 2025
- 02:56
Я с большой гордостью объявляю о том, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу нашего мирного плана.
Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
"Это означает, что все заложники будут освобождены в ближайшее время, а Израиль отведет войска до согласованной линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру. Всем сторонам будет обеспечено справедливое отношение! Сегодня великий день для арабского и мусульманского мира, для Израиля, для всех соседних народов и для Соединенных Штатов Америки. Мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции за работу, благодаря которой произошло это историческое и беспрецедентное событие", - написал Трамп.
