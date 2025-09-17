Трамп с супругой прибыли в замок Виндзор для встречи с британским королем

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп прибыли в замок Виндзор для встречи с королем Великобритании Карлом III.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News. Президентскую чету у вертолета встретили принц Уильям и принцесса Кэтрин, а затем и сам король и его супруга, королева Камилла.

Британские СМИ сообщают, что перед королевской семьей стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения к США Канады, главой которой в настоящее время является британский монарх.

Также отмечается, что переговоры Трампа и Карла III заложат основу для переговоров американского лидера с британским премьер-министром Киром Стармером, который попытается убедить президента США усилить давление на Москву в вопросе урегулирования украинского кризиса.