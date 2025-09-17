Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Трамп с супругой прибыли в замок Виндзор для встречи с британским королем

    • 17 сентября, 2025
    • 15:43
    Трамп с супругой прибыли в замок Виндзор для встречи с британским королем

    Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп прибыли в замок Виндзор для встречи с королем Великобритании Карлом III.  

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.   Президентскую чету у вертолета встретили принц Уильям и принцесса Кэтрин, а затем и сам король и его супруга, королева Камилла.  

    Британские СМИ сообщают, что перед королевской семьей стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения к США Канады, главой которой в настоящее время является британский монарх.    

    Также отмечается, что переговоры Трампа и Карла III заложат основу для переговоров американского лидера с британским премьер-министром Киром Стармером, который попытается убедить президента США усилить давление на Москву в вопросе урегулирования украинского кризиса.

