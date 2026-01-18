Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп предложил королю Иордании присоединиться к "Совету мира" по Газе

    • 18 января, 2026
    • 13:27
    Трамп предложил королю Иордании присоединиться к Совету мира по Газе

    Король Иордании Абдалла II получил официальное предложение от президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" по управлению сектором Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД королевства.

    Согласно заявлению, "документы, связанные с приглашением, в настоящее время находятся на рассмотрении".

    Ранее на этой неделе пресс-служба Белого дома сообщала, что в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

