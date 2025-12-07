Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 07 декабря, 2025

Трамп поручил расследовать возможный ценовой сговор в пищевой отрасли США

    • 07 декабря, 2025
    Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции и Федеральной торговой комиссии (ФТК) расследовать цепочку поставок продовольствия в США на предмет потенциального фиксирования цен и другого антиконкурентного поведения, направленного на повышение стоимости таких товаров, как мясо, семена и удобрения.

    Как сообщает Report, в исполнительном указе, опубликованном на сайте Белого дома, американский лидер заявил, что поручил Минюсту и ФТК создать целевую группу для расследования любого антиконкурентного поведения и выяснения, представляет ли контроль над отраслями, связанными с продовольствием, со стороны иностранных организаций угрозу национальной безопасности.

    Президент США, указывает агентство Bloomberg, реагирует на растущее недовольство американцев повышением стоимости жизни.

    В прошлом месяце Трамп поручил провести расследование в отношении мясоперерабатывающей промышленности, обвиняя "преимущественно иностранные" компании в росте цен на говядину.

    Лента новостей