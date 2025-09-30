Трамп: Мирного урегулирования на Ближнем Востоке не было на протяжении 3000 лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился урегулирования семи вооруженных конфликтов, а накануне, возможно, самого крупного из них.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом он заявил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

"Я урегулировал семь войн. Вчера мы, возможно, урегулировали самую большую из них. Хотя не знаю - конфликт между Пакистаном и Индией тоже был очень серьезным", - отметил американский президент.

Он также подчеркнул значимость достигнутого прогресса. "Мирного урегулирования на Ближнем Востоке не было на протяжении 3000 лет", - сказал Трамп.