Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Трамп: Мирного урегулирования на Ближнем Востоке не было на протяжении 3000 лет

    Другие
    • 30 сентября, 2025
    • 17:48
    Трамп: Мирного урегулирования на Ближнем Востоке не было на протяжении 3000 лет

    Президент США Дональд Трамп заявил, что добился урегулирования семи вооруженных конфликтов, а накануне, возможно, самого крупного из них.

    Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом он заявил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

    "Я урегулировал семь войн. Вчера мы, возможно, урегулировали самую большую из них. Хотя не знаю - конфликт между Пакистаном и Индией тоже был очень серьезным", - отметил американский президент.

    Он также подчеркнул значимость достигнутого прогресса. "Мирного урегулирования на Ближнем Востоке не было на протяжении 3000 лет", - сказал Трамп.

    Дональд Трамп Ближний Восток
    ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdə 3 min il ərzində sülh nizamlanması olmayıb

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей