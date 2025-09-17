Тахир Гезель: Посвящаем победу "Карабаха" президенту Ильхаму Алиеву
Другие
- 17 сентября, 2025
- 02:50
"Карабах" посвящает победу над португальской "Бенфикой" в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, об этом заявил сайту агдамской команды президент команды Тахир Гезель.
Он отметил, что эта игра вошла в историю азербайджанского футбола как первая победа в основном этапе Лиги чемпионов.
"Эту победу мы посвящаем покорителю Карабаха, исторической личности, великому и гениальному лидеру народа, Верховному Главнокомандующему президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву", - сказала Т. Гезель.
Отметим, что "Карабах", проигрывая со счетом 0:2, забил три гола и одержал волевую победу – 2:3, одержав первую победу азербайджанских клубов в основных этапах Лиги чемпионов УЕФА.
