Тахир Гезель: Посвящаем победу "Карабаха" президенту Ильхаму Алиеву

"Карабах" посвящает победу над португальской "Бенфикой" в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом заявил сайту агдамской команды президент команды Тахир Гезель.

Он отметил, что эта игра вошла в историю азербайджанского футбола как первая победа в основном этапе Лиги чемпионов.

"Эту победу мы посвящаем покорителю Карабаха, исторической личности, великому и гениальному лидеру народа, Верховному Главнокомандующему президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву", - сказала Т. Гезель.

Отметим, что "Карабах", проигрывая со счетом 0:2, забил три гола и одержал волевую победу – 2:3, одержав первую победу азербайджанских клубов в основных этапах Лиги чемпионов УЕФА.