    • 17 сентября, 2025
    • 02:50
    Тахир Гезель: Посвящаем победу Карабаха президенту Ильхаму Алиеву

    "Карабах" посвящает победу над португальской "Бенфикой" в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, об этом заявил сайту агдамской команды президент команды Тахир Гезель.

    Он отметил, что эта игра вошла в историю азербайджанского футбола как первая победа в основном этапе Лиги чемпионов.

    "Эту победу мы посвящаем покорителю Карабаха, исторической личности, великому и гениальному лидеру народа, Верховному Главнокомандующему президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву", - сказала Т. Гезель.

    Отметим, что "Карабах", проигрывая со счетом 0:2, забил три гола и одержал волевую победу – 2:3, одержав первую победу азербайджанских клубов в основных этапах Лиги чемпионов УЕФА.

    Tahir Gözel: "Qarabağ"ın qələbəsini Prezident İlham Əliyevə həsr edirik"

