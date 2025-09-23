Стив Нури: Энергоресурсы Азербайджана могут использоваться для создания дата-центров

Энергоресурсы Азербайджана могут быть использованы для создания высокопроизводительных вычислительных мощностей.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор и сооснователь GenAI Works Стив Нури в ходе I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

Гендиректор подчеркнул, что компании и правительства должны активно искать возможности, а не ждать, пока они появятся сами. Особенно это важно в сфере искусственного интеллекта, где решающее значение имеет скорость.

По его словам, для создания эффективной экосистемы в сфере ИИ необходимы два ключевых фактора - таланты и инфраструктура. "Таланты связаны с навыками, а их развитие требует предпринимательского мышления и готовности создавать новые продукты, тестировать их и получать добавленную стоимость", - отметил Нури.

"Необходимо думать глобально. Часто в странах региона сосредотачиваются только на внутреннем рынке, создавая продукты для местного рынка. Однако для того, чтобы проекты были привлекательными для инвестиций, нужно ориентироваться на глобальный рынок", - подчеркнул Нури.

Он также отметил, что без соответствующей инфраструктуры таланты не смогут реализовать свой потенциал. "Мы уже говорили о том, что электроэнергия и газ, доступные в Азербайджане, могут быть использованы для создания высокопроизводительных вычислительных мощностей. Создание дата-центров принесет добавленную стоимость экономике, а также сделает инфраструктуру более доступной и востребованной для местных специалистов", - добавил генеральный директор GenAI Works.