Стармер созывает экстренное совещание по экономическим вопросам на фоне растущей угрозы войны с Ираном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня проведет экстренное совещание по экономическим последствиям войны в Иране.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявило министерство финансов Великобритании накануне так называемой встречи "COBRA".

Отмечается, что на совещании будут присутствовать министр финансов Рэйчел Ривз и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

Инвесторы готовятся к очередной бурной неделе на финансовых рынках после того, как Иран заявил, что нанесет удары по энергетическим и водопроводным системам соседних стран Персидского залива, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу поразить иранскую электросеть.

Великобритания наблюдает за происходящим с особой тревогой. Сильная зависимость страны от импортного природного газа, постоянно высокая инфляция и ограниченные государственные финансы привели к гораздо более резкому падению стоимости ее государственных облигаций по сравнению с облигациями других стран.