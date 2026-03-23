    Стармер созывает экстренное совещание по экономическим вопросам на фоне растущей угрозы войны с Ираном

    • 23 марта, 2026
    • 06:09
    Стармер созывает экстренное совещание по экономическим вопросам на фоне растущей угрозы войны с Ираном

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня проведет экстренное совещание по экономическим последствиям войны в Иране.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявило министерство финансов Великобритании накануне так называемой встречи "COBRA".

    Отмечается, что на совещании будут присутствовать министр финансов Рэйчел Ривз и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

    Инвесторы готовятся к очередной бурной неделе на финансовых рынках после того, как Иран заявил, что нанесет удары по энергетическим и водопроводным системам соседних стран Персидского залива, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу поразить иранскую электросеть.

    Великобритания наблюдает за происходящим с особой тревогой. Сильная зависимость страны от импортного природного газа, постоянно высокая инфляция и ограниченные государственные финансы привели к гораздо более резкому падению стоимости ее государственных облигаций по сравнению с облигациями других стран.

    Starmer İran ətrafında baş verənlər fonunda təcili iqtisadi iclas çağırıb
    Ты - Король

    06:09

    Стармер созывает экстренное совещание по экономическим вопросам на фоне растущей угрозы войны с Ираном

