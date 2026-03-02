Стармер: Британия участвует только в оборонительных действиях на Ближнем Востоке

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 02 марта, 2026
    • 19:58
    Великобритания не намерена присоединяться к совместной американо-израильской военной операции против Ирана, так как подобное вмешательство не соответствует национальным интересам королевства.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил премьер-министр Кир Стармер, выступая в парламенте.

    По его словам, Соединенные Штаты обратились с просьбой разрешить использование британских военных баз для нанесения "оборонительных ударов" с целью уничтожения иранских ракет на складах хранения или на пусковых установках.

    По словам Стармера, он согласился на этот запрос для предотвращения запуска Ираном ракет, которые могли бы привести к гибели мирных жителей.

    При этом глава правительства подчеркнул, что Великобритания не намерена присоединяться к наступательным операциям США и Израиля. Он добавил, что Франция и Германия также готовы предоставить США возможность использовать свои базы для уничтожения ракетного потенциала Ирана.

    При этом премьер подчеркнул, что британские базы на Кипре не используются американскими бомбардировщиками и что удар Ирана по базе не был ответом на какое-либо решение, принятое Лондоном.

    Премьер также заявил, что Иран запустил "сотни ракет и тысячи беспилотников по странам региона, которые на него не нападали". По его словам, в регионе находятся около 300 тысяч британских граждан - как постоянно проживающих, так и находящихся в отпуске или транзите.

    Глава правительства признал, что президент США Дональд Трамп "выразил несогласие" с первоначальным решением Великобритании не участвовать в операциях. "Но моя обязанность - оценивать, что отвечает национальным интересам Великобритании", - подчеркнул Стармер, заявив, что остается привержен своим решениям.

    В то же время Стармер заявил, что наилучшим путем урегулирования конфликта является диалог, в рамках которого Иран откажется от любых устремлений к созданию ядерного оружия.

