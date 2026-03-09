Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    США начали частичную эвакуацию дипломатов из Саудовской Аравии

    09 марта, 2026
    • 05:24
    США начали частичную эвакуацию дипломатов из Саудовской Аравии

    Государственный департамент США предписал части американских дипломатов и других госслужащих покинуть Саудовскую Аравию.

    Как передает Report, об этом говорится в уведомлении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.

    Согласно документу, на фоне боевых действий между США и Ираном распоряжение касается сотрудников, выполняющих задачи, не относящиеся к чрезвычайным, а также членов их семей.

    Отмечается, что решение принято из-за угрозы безопасности. Ранее власти США рекомендовали своим гражданам пересмотреть планы поездок в Саудовскую Аравию на фоне возможных ударов со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников.

