США начали частичную эвакуацию дипломатов из Саудовской Аравии

Государственный департамент США предписал части американских дипломатов и других госслужащих покинуть Саудовскую Аравию.

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.

Согласно документу, на фоне боевых действий между США и Ираном распоряжение касается сотрудников, выполняющих задачи, не относящиеся к чрезвычайным, а также членов их семей.

Отмечается, что решение принято из-за угрозы безопасности. Ранее власти США рекомендовали своим гражданам пересмотреть планы поездок в Саудовскую Аравию на фоне возможных ударов со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников.