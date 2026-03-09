США начали частичную эвакуацию дипломатов из Саудовской Аравии
- 09 марта, 2026
- 05:24
Государственный департамент США предписал части американских дипломатов и других госслужащих покинуть Саудовскую Аравию.
Как передает Report, об этом говорится в уведомлении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.
Согласно документу, на фоне боевых действий между США и Ираном распоряжение касается сотрудников, выполняющих задачи, не относящиеся к чрезвычайным, а также членов их семей.
Отмечается, что решение принято из-за угрозы безопасности. Ранее власти США рекомендовали своим гражданам пересмотреть планы поездок в Саудовскую Аравию на фоне возможных ударов со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников.
