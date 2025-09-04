Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор

    Спикер парламента: Бишкек поддерживает вашингтонские договоренности Азербайджана и Армении

    Другие
    • 04 сентября, 2025
    • 10:45
    Спикер парламента: Бишкек поддерживает вашингтонские договоренности Азербайджана и Армении

    Кыргызстан поддерживает достигнутые Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне договоренности касательно установления мира и межгосударственных отношений.

    Как передает Report, об этом заявил спикер Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу на переговорах со своим армянским коллегой Аленом Симоняном в Бишкеке.

    "Я глубоко убежден, что это историческое событие не только укрепит дружбу между двумя государствами, но и будет способствовать стабильности и развитию на Южном Кавказе и в регионе в целом", – приводит его слова пресс-служба Жогорку Кенеша.

    Он также отметил, что Кыргызстан заинтересован в развитии сотрудничества и укреплении межпарламентских связей с Арменией.

    На встрече также обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество, кыргызская сторона выразила заинтересованность в экспорте своей продукции на армянский рынок.

    Нурланбек Тургунбек уулу пригласил спортсменов из Армении на VI Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в следующем году.

    Ален Симонян, в свою очередь, выразил заинтересованность в развитии партнерства путем решения торгово-экономических и инфраструктурных вопросов.

    Кыргызстан Азербайджан Армения Карабах Вашингтонский саммит Ален Симонян
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Qırğız spiker: Vaşinqtonda imzalanan saziş Cənubi Qafqazda sabitliyə və inkişafa töhfə verəcək
    Английская версия Английская версия
    Speaker of Parliament: Bishkek supports Washington agreements between Azerbaijan, Armenia

    Последние новости

    12:05

    Азербайджан обсудил с Бразилией сотрудничество в горнодобывающей промышленности

    Энергетика
    12:03

    Центральные банки Китая и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

    Финансы
    12:03

    Консорциум "Шахдениз" подписал контракт на $321 млн с Azfen в рамках проекта SDC

    Энергетика
    11:54

    Агентство: В настоящее время 78 репатриантов в Азербайджане проходят соцреабилитацию

    Социальная защита
    11:54
    Фото

    В Азербайджане стартовали работы по созданию аккумуляторных систем хранения энергии

    Энергетика
    11:50

    В Португалии объявили траур из-за аварии фуникулера в Лиссабоне

    Другие страны
    11:48
    Фото

    Жителей села Венгли проинформировали о мерах соцзащиты

    Социальная защита
    11:46

    Пашинян рассчитывает на инвестиции Японии в Армению

    Другие страны
    11:44

    Продолжается суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях

    Происшествия
    Лента новостей