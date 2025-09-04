Спикер парламента: Бишкек поддерживает вашингтонские договоренности Азербайджана и Армении

Кыргызстан поддерживает достигнутые Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне договоренности касательно установления мира и межгосударственных отношений.

Как передает Report, об этом заявил спикер Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу на переговорах со своим армянским коллегой Аленом Симоняном в Бишкеке.

"Я глубоко убежден, что это историческое событие не только укрепит дружбу между двумя государствами, но и будет способствовать стабильности и развитию на Южном Кавказе и в регионе в целом", – приводит его слова пресс-служба Жогорку Кенеша.

Он также отметил, что Кыргызстан заинтересован в развитии сотрудничества и укреплении межпарламентских связей с Арменией.

На встрече также обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество, кыргызская сторона выразила заинтересованность в экспорте своей продукции на армянский рынок.

Нурланбек Тургунбек уулу пригласил спортсменов из Армении на VI Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в следующем году.

Ален Симонян, в свою очередь, выразил заинтересованность в развитии партнерства путем решения торгово-экономических и инфраструктурных вопросов.