Спикер парламента: Бишкек поддерживает вашингтонские договоренности Азербайджана и Армении
- 04 сентября, 2025
- 10:45
Кыргызстан поддерживает достигнутые Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне договоренности касательно установления мира и межгосударственных отношений.
Как передает Report, об этом заявил спикер Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу на переговорах со своим армянским коллегой Аленом Симоняном в Бишкеке.
"Я глубоко убежден, что это историческое событие не только укрепит дружбу между двумя государствами, но и будет способствовать стабильности и развитию на Южном Кавказе и в регионе в целом", – приводит его слова пресс-служба Жогорку Кенеша.
Он также отметил, что Кыргызстан заинтересован в развитии сотрудничества и укреплении межпарламентских связей с Арменией.
На встрече также обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество, кыргызская сторона выразила заинтересованность в экспорте своей продукции на армянский рынок.
Нурланбек Тургунбек уулу пригласил спортсменов из Армении на VI Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в следующем году.
Ален Симонян, в свою очередь, выразил заинтересованность в развитии партнерства путем решения торгово-экономических и инфраструктурных вопросов.