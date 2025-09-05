Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    • 05 сентября, 2025
    • 19:03
    Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели переговоры о разминировании и делимитации границы

    Правительственные делегации Азербайджана и Армении под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна сегодня совершили взаимные визиты на территории двух стран.

    Как сообщает Report, встреча стала практическим продолжением договоренностей, достигнутых 8 августа текущего года в Вашингтоне.

    В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков/отрезков линии границы, а также с восстановлением и строительством необходимых инфраструктур и со сроками их реализации с целью синхронизации действий в области создания коммуникаций.

    Руководители делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи госкомиссий по делимитации государственной границы Азербайджана и Армении.

    Şahin Mustafayevlə Mher Qriqoryan görüşüb, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və minalardan təmizlənməsi müzakirə olunub
    Azerbaijan, Armenia hold talks on demining and delimitation

