Соглашение ЕС-МЕРКОСУР "зависло" из-за позиции европейского парламента

Европарламент решил отложить голосование по ратификации самого крупного соглашения о свободной торговле ЕС, заключенного с латиноамериканским блоком МЕРКОСУР, отправив его в Европейский суд для определения соответствия Договору о создании союза.

Как сообщает европейское бюро Report, официальный представитель ЕС Олаф Гилл заявил, что можно только выразить сожаление по этому поводу.

Он также подтвердил, что согласно процедуре, исполнительная власть союза -Европейская комиссия, может временно применять соглашение до тех пор, пока суд вынесет свое решение.

Но полноценное вступление в силу договора, который ЕС считает очень значимым как для торговли, так и своего политического статуса и влияния, может произойти только после ратификации парламентом.

По словам Гилла, ЕК продолжит работу с депутатами, а лидеры ЕС обсудят также и данный вопрос на чрезвычайном саммите, посвященном трансатлантическим отношениям, который состоится в четверг вечером.

Вернуться к вопросу парламент сможет только после решения суда, на что может уйти от полутора до двух лет.

Решение по передаче вопроса на рассмотрение высшего судебного органа ЕС было принято в среду днем на пленарном заседании в Страсбурге с небольшим перевесом: 334 голоса "за", 324 "против" и 11 "воздержавшихся". Это стало предметом большой радости фермеров, уже второй день протестующих за заграждениями и кордонами полиции вокруг здания парламента.

Соглашение называется одним из главных приоритетов президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая продвинула его через ключевое голосование 9 января среди 27 лидеров ЕС. "Чем больше у нас торговых партнеров по всему миру, тем мы более независимы", - заявила фон дер Ляйен 20 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отметив и этот договор.

Бернд Ланге, глава комитета парламента по торговле, назвал голосование "абсолютно безответственным" и "очень вредным для экономических интересов ЕС". Противники должны просто проголосовать против ратификации, "вместо того чтобы использовать тактику затягивания под видом юридической экспертизы", - написал он в X.

В МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Боливия, новейший член блока, не включена пока в торговое соглашение, а Венесуэла была исключена из блока.