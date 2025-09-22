SOCAR ищет партнеров для совместной реализации ВИЭ-проектов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обозначила ключевые направления, в которых ищет партнеров для совместной деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025).

"Хочу отметить области, в которых мы ищем партнеров для объединения усилий и привлечения инвестиций: геотермальная энергия как для электричества, так и для отопления, гидроаккумулирующие станции, и, конечно, офшорная ветроэнергетика. У нас были большие трудности", - сказал Исаев.

Он также акцентировал внимание на проекте транспортировки зеленой энергии из Центральной Азии через Азербайджан в Турцию и Европу.

"Как отметил министр (энергетики) Шахбазов, чрезвычайно интересный проект, который мы называем "Зеленый Мидстрим", - это передача "зеленых электронов" из Центральной Азии в Азербайджан, отсюда в Турцию и Европу. Этот проект представит колоссальные возможности на десятилетия вперед. Это поможет нам развивать компетенции, и нефтегазовый сектор уже дает нам эти навыки - нужно лишь немного адаптироваться, и это создаст множество новых возможностей", - сказал Исаев.