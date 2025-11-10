СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника

Три неопознанных беспилотника были замечены в Бельгии над АЭС "Дул".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на представителя местной энергетической компании Engie.

"Три беспилотника были замечены на АЭС "Дул" около 22:00 (01:00 по бакинскому времени)", - отмечает агентство. "Это не оказало никакого влияния на работу станции. Соответствующие службы занимаются мониторингом ситуации", - заявил представитель энергокомпании.

В воскресенье вечером аэропорт Льежа на полчаса приостанавливал полеты также из-за трех беспилотников.