СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника
- 10 ноября, 2025
- 03:56
Три неопознанных беспилотника были замечены в Бельгии над АЭС "Дул".
Как передает Report, об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на представителя местной энергетической компании Engie.
"Три беспилотника были замечены на АЭС "Дул" около 22:00 (01:00 по бакинскому времени)", - отмечает агентство. "Это не оказало никакого влияния на работу станции. Соответствующие службы занимаются мониторингом ситуации", - заявил представитель энергокомпании.
В воскресенье вечером аэропорт Льежа на полчаса приостанавливал полеты также из-за трех беспилотников.
