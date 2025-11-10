Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника

    Другие
    • 10 ноября, 2025
    • 03:56
    СМИ: В Бельгии над АЭС Дул замечены три беспилотника

    Три неопознанных беспилотника были замечены в Бельгии над АЭС "Дул".

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на представителя местной энергетической компании Engie.

    "Три беспилотника были замечены на АЭС "Дул" около 22:00 (01:00 по бакинскому времени)", - отмечает агентство. "Это не оказало никакого влияния на работу станции. Соответствующие службы занимаются мониторингом ситуации", - заявил представитель энергокомпании.

    В воскресенье вечером аэропорт Льежа на полчаса приостанавливал полеты также из-за трех беспилотников.

    Бельгия АЭС БПЛА
    KİV: Belçikadakı "Dul" AES üzərində üç dron müşahidə olunub

    Последние новости

    04:17

    В Агдашском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    03:56

    СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника

    Другие
    03:35

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    03:24

    В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива

    Другие страны
    02:49

    В США число отмененных авиарейсов превысило 2 тыс. за день

    Другие страны
    02:17

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

    В регионе
    01:52

    Британия изучает возможность удаленного доступа Yutong к электробусам

    Другие страны
    01:23

    В Шарурском районе Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП, есть погибший

    Происшествия
    00:58

    СМИ: В результате столкновения двух поездов недалеко от Братиславы пострадали около 30 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей