СМИ: При столкновении двух поездов у Братиславы пострадали несколько человек
Другие
- 10 ноября, 2025
- 00:07
Несколько человек пострадали в результате столкновения двух поездов рядом с Братиславой.
Как передает Report, об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR.
"С места аварии двух поездов между Братиславой и Пезинком сообщают о нескольких раненых", - говорится в сообщении издания в воскресенье.
По данным агентства, поезд, направлявшийся в Братиславу, при выезде из Пезинка (в 20 километрах от словацкой столицы) столкнулся с другим.
Обстоятельства столкновения железнодорожного транспорта устанавливаются.
