СМИ: При столкновении двух поездов у Братиславы пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали в результате столкновения двух поездов рядом с Братиславой.

Как передает Report, об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR.

"С места аварии двух поездов между Братиславой и Пезинком сообщают о нескольких раненых", - говорится в сообщении издания в воскресенье.

По данным агентства, поезд, направлявшийся в Братиславу, при выезде из Пезинка (в 20 километрах от словацкой столицы) столкнулся с другим.

Обстоятельства столкновения железнодорожного транспорта устанавливаются.