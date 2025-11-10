Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    СМИ: При столкновении двух поездов у Братиславы пострадали несколько человек

    10 ноября, 2025
    • 00:07
    СМИ: При столкновении двух поездов у Братиславы пострадали несколько человек

    Несколько человек пострадали в результате столкновения двух поездов рядом с Братиславой.

    Как передает Report, об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR.

    "С места аварии двух поездов между Братиславой и Пезинком сообщают о нескольких раненых", - говорится в сообщении издания в воскресенье.

    По данным агентства, поезд, направлявшийся в Братиславу, при выезде из Пезинка (в 20 километрах от словацкой столицы) столкнулся с другим.

    Обстоятельства столкновения железнодорожного транспорта устанавливаются.

