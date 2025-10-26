Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    СМИ: Двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали

    • 26 октября, 2025
    • 13:00
    СМИ: Двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали

    Полиция задержала вечером 25 октября двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro.

    По предварительной информации, один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира.

