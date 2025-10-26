СМИ: Двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали
- 26 октября, 2025
- 13:00
Полиция задержала вечером 25 октября двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра.
Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro.
По предварительной информации, один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира.
