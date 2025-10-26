СМИ: Двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали

Полиция задержала вечером 25 октября двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro.

По предварительной информации, один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира.