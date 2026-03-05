СМИ оценили, сколько США стоит один сбитый иранский дрон

США и их союзникам экономически невыгодна борьба с иранскими дронами в виду их массовости и дешевизны.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times.

"Сбить беспилотник определенно дороже, чем поднять его в воздух. Это игра на деньги. Соотношение затрат на один выстрел, на один перехват, в лучшем случае составляет 10 к одному. Но с точки зрения затрат это может быть скорее 60 или 70 к одному в пользу Ирана", - сказал газете генеральный директор и соучредитель компании по производству БПЛА Hylio Артур Эриксон.

В статье отмечается, что стоимость одного дрона-камикадзе семейства Shahed варьируется от $20 тыс. до $50 тыс. При этом стоимость одного выстрела из систем Patriot, используемых для перехвата БПЛА, может превышать $3 млн.

У США также существует более дешевый вариант - система Raytheon Coyote. Одна ракета для нее стоит $126 500, что значительно дешевле, но все еще в несколько раз дороже, чем Shahed.

NYT подчеркнула, что существует множество других систем, способных дезориентировать или вывести из строя дроны, включая оборудование, подавляющее радиочастоты, управляющие навигационными системами, а также системы, использующие микроволны или лазеры для выведения дронов из строя или отклонения их от курса. Такие системы противодействия гораздо дешевле, чем перехватчики, но их эффективность неоднозначна.

Ранее сообщалось, что США оценивают траты на операцию в Иране в $1 млрд в день.