СМИ: Иран восстанавливает разрушенные Израилем объекты

Иран начал восстанавливать ракетные объекты, атакованные Израилем во время 12-дневной войны в июне.

Как сообщает Report, спутниковые снимки, проанализированные Associated Press, показывают работы в Парчине и Шахруде, но у Тегерана, вероятно, все еще нет ключевого оборудования - больших планетарных смесителей для производства твердого топлива.

Возобновление ракетной программы имеет для Ирана большое значение: он опасается нового раунда войны с Израилем, а ракеты остаются одним из немногих средств сдерживания после уничтожения иранских систем ПВО.

Эксперты отмечают, что Иран особенно ищет смесители, которые обеспечивают лучшее смешивание, чем другие типы оборудования. Он может приобрести их в Китае; ранее Тегеран закупал там другие компоненты.

Базы по производству твердотопливных ракет расположены в Ходжире и Парчине (рядом с Тегераном) и в Шахруде; все эти объекты уже подвергались израильским ударам в октябре 2024 года. Проанализированные AP спутниковые кадры Planet Labs PBC сделаны в этом месяце.