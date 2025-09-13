Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    СМИ: ЕС готовит "креативный" способ передать Украине миллиарды евро замороженных росактивов

    Другие
    • 13 сентября, 2025
    • 15:15
    СМИ: ЕС готовит креативный способ передать Украине миллиарды евро замороженных росактивов

    Европейская комиссия предлагает новую идею, как отправить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив деньги, переведенные Киеву, векселями, обеспеченными ЕС.

    Как передает Report, об этом сообщает Politico.

    Брюссель пытается решить одну из самых острых проблем с начала войны – Запад может конфисковать проценты, полученные от российских активов, но не огромные суммы капитала, которые могли бы существенно повлиять на способность Украины защищать себя и восстанавливаться.

    Новое предложение, которое один чиновник назвал "юридически креативным", может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

    По словам четырех должностных лиц, информированных по этому вопросу, представители Еврокомиссии предложили эту идею заместителям министров финансов за закрытыми дверями в Брюсселе в четверг. Предложение было воспринято с осторожным энтузиазмом, но никаких договоренностей или обязательств не было достигнуто. Один из чиновников сказал, что официальное предложение может появиться вскоре.

    Почти 200 миллиардов евро российских активов были заморожены после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Большинство активов находится в финансовом учреждении Euroclear, базирующемся в Брюсселе.

    Поскольку в следующем году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 8 миллиардов евро, страны ЕС обсуждают новые идеи по продолжению финансирования истерзанной войной страны на фоне ограниченных внутренних бюджетов.

    Обменяв наличные на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном, Еврокомиссия считает, что это позволит ей избежать обвинений в изъятии денег. По словам чиновников, эта идея еще не утверждена, и другие варианты использования российских активов также находятся на столе.

    Согласно правилам, любые активы Euroclear, подлежащие погашению, должны быть переведены на депозитный счет в Европейском центральном банке, который, в свою очередь, выплачивает проценты на эти средства.

