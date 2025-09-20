Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    • 20 сентября, 2025
    • 23:44
    СМИ: Член Хезболлах убит при атаке израильского дрона на юге Ливана

    Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по автомобилю, которым управлял член вооруженного крыла организации "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

    По его информации, инцидент произошел в окрестностях города Арнун на южном шоссе Набатия - Марджаюн. Член организации умер на месте от полученных ранений.

    Ранее 19 сентября при ударах израильских беспилотников на юге Ливана погибли еще два члена "Хезболлах", при ликвидации одного из них в городе Тибнин получили ранения 11 мирных граждан.

    По данным МВД Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию страны. В результате этих атак погибли 248 человек и еще 675 получили ранения, в том числе 11 детей.

    Израиль Ливан "Хезболлах" атака беспилотников

