СМИ: Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре

Великобритания эвакуирует часть своих военнослужащих с авиабазы "Аль-Удейд" в Катаре на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщила газета i со ссылкой на источники.

Военнослужащие ВВС Великобритании дислоцированы на авиабазе вместе с американскими военными.

Ранее агентство Reuters проинформировало, что Вашингтон рекомендовал части персонала эвакуироваться с базы "Аль-Удейд", которую Иран атаковал в июне 2025 года в ответ на удары Израиля и США. Позднее Катар подтвердил эвакуацию части персонала с военной базы.