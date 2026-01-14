Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре

    Другие
    • 14 января, 2026
    • 21:25
    Великобритания эвакуирует часть своих военнослужащих с авиабазы "Аль-Удейд" в Катаре на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщила газета i со ссылкой на источники.

    Военнослужащие ВВС Великобритании дислоцированы на авиабазе вместе с американскими военными.

    Ранее агентство Reuters проинформировало, что Вашингтон рекомендовал части персонала эвакуироваться с базы "Аль-Удейд", которую Иран атаковал в июне 2025 года в ответ на удары Израиля и США. Позднее Катар подтвердил эвакуацию части персонала с военной базы.

