СМИ: Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре
Другие
- 14 января, 2026
- 21:25
Великобритания эвакуирует часть своих военнослужащих с авиабазы "Аль-Удейд" в Катаре на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщила газета i со ссылкой на источники.
Военнослужащие ВВС Великобритании дислоцированы на авиабазе вместе с американскими военными.
Ранее агентство Reuters проинформировало, что Вашингтон рекомендовал части персонала эвакуироваться с базы "Аль-Удейд", которую Иран атаковал в июне 2025 года в ответ на удары Израиля и США. Позднее Катар подтвердил эвакуацию части персонала с военной базы.
Последние новости
21:39
Фото
В Ордубаде обустроят Аллею шехидов и отреставрируют ряд исторических объектовИнфраструктура
21:25
СМИ: Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в КатареДругие
21:13
Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по ГазеДругие страны
21:00
В Азербайджане назначен новый замминистра экономикиФинансы
20:55
СМИ: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часовДругие страны
20:49
Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город ШушаИнфраструктура
20:37
Главы МИД Ирана и Египта обсудили региональную безопасностьВ регионе
20:22
Фото
В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, направленные на дискредитацию АзербайджанаВнешняя политика
20:19