    Шесть стран призвали в 2026 году провести саммит о гуманности во время войны

    • 22 сентября, 2025
    • 11:47
    Шесть стран призвали в 2026 году провести саммит о гуманности во время войны

    Главы Казахстана, Бразилии, Иордании, Китая, Франции и ЮАР объявили об организации в 2026 году встречи высокого уровня, посвященной сохранению гуманности во время войны.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс- службу МИД РК, совместное с Международным комитетом Красного Креста (МККК) заявление шести стран было сделано в Нью- Йорке, где проходит 80-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

    "В своем заявлении главы государств выразили тревогу в связи с широкомасштабными нарушениями международного гуманитарного права (МГП) в конфликтах по всему миру и невообразимыми человеческими страданиями, к которым они приводят. Они призвали все государства и стороны вооруженных конфликтов соблюдать МГП, в частности нормы, касающиеся защиты гражданских лиц, гражданских объектов, а также медицинских и гуманитарных работников", - говорится в сообщении ведомства.

    Данное заявление было сделано в рамках продвижения Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, которая была запущена в 2024 году в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе встречи руководства МИД шести стран-инициаторов и МККК. На данный момент к инициативе официально присоединились 89 государств.

