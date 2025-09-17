Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    СГБ Грузии: В Тбилиси задержаны граждане Украины за ввоз взрывчатки

    Другие
    • 17 сентября, 2025
    • 20:51
    СГБ Грузии: В Тбилиси задержаны граждане Украины за ввоз взрывчатки

    Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании двух украинских граждан за ввоз взрывчатых веществ в посольство Украины.

    Как сообщает грузинское бюро Report, о факте задержания в установленном законом порядке было проинформировано Министерство иностранных дел Украины.

    Согласно информации, представитель посольства Украины Андрей Билык также получил официальное уведомление: "Несмотря на то, что сразу после задержания этих лиц один из свидетелей по делу прямо указал на украинские спецслужбы как на заказчика преступления, все процедуры были выполнены в рамках закона".

    "Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы получить от правоохранительных органов Грузии разрешение на встречу с гражданами Украины и ознакомление с условиями их содержания". - отмечается в сообщении украинского диппредстваительства.

    Согласно информации, задержанные лица приехали в Грузию через Турцию 10 сентября на грузовом автомобиле марки Mercedes-Benz. При проверке транспортного средства в тайниках было обнаружено 2,4 кг взрывчатого вещества "Гексоген".

    СГБ сообщила, что, согласно материалам дела, конечным пунктом назначения взрывчатки был жилой дом, расположенный в районе Авлабари в Тбилиси.

