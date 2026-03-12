Самолет МЧС России с гумпомощью для Ирана приземлился в Лянкяране
- 12 марта, 2026
- 15:24
Самолет МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана приземлился в Лянкяране.
Как сообщает региональный корреспондент Report, самолет Ил-76 МЧС России, перевозящий гуманитарный груз, совершил посадку в Лянкяранском международном аэропорту.
Отмечается, что гуманитарный груз весом более 13 тонн состоит из медикаментов и медицинских принадлежностей. Для приема груза в аэропорт прибыли грузовики Иранского общества Красного Полумесяца.
После разгрузки помощь будет доставлена автомобилями к пункту пропуска на государственной границе Астара для последующей отправки в Иран.
