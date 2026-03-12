Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    • 12 марта, 2026
    • 15:24
    Самолет МЧС России с гумпомощью для Ирана приземлился в Лянкяране

    Самолет МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана приземлился в Лянкяране.

    Как сообщает региональный корреспондент Report, самолет Ил-76 МЧС России, перевозящий гуманитарный груз, совершил посадку в Лянкяранском международном аэропорту.

    Отмечается, что гуманитарный груз весом более 13 тонн состоит из медикаментов и медицинских принадлежностей. Для приема груза в аэропорт прибыли грузовики Иранского общества Красного Полумесяца.

    После разгрузки помощь будет доставлена автомобилями к пункту пропуска на государственной границе Астара для последующей отправки в Иран.

    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib
