Самолет МЧС России с гумпомощью для Ирана приземлился в Лянкяране

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана приземлился в Лянкяране.

Как сообщает региональный корреспондент Report, самолет Ил-76 МЧС России, перевозящий гуманитарный груз, совершил посадку в Лянкяранском международном аэропорту.

Отмечается, что гуманитарный груз весом более 13 тонн состоит из медикаментов и медицинских принадлежностей. Для приема груза в аэропорт прибыли грузовики Иранского общества Красного Полумесяца.

После разгрузки помощь будет доставлена автомобилями к пункту пропуска на государственной границе Астара для последующей отправки в Иран.